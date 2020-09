O Aberdeen, que esta quinta-feira visita o Sporting em Alvalade, anunciou a saída do defesa central Scott McKenna para o Nottingham Forest. O emblema escocês adiantou que o jogador de 23 anos foi vendido «por um valor significativo», mas não adiantou os números envolvidos no negócio, que vai ao encontro da estratégia do clube em desenvolver os talentos da formação.

Scott McKenna é, assim, baixa confirmada no Aberdeen para o jogo desta quinta-feira, em Alvalade, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa. O vencedor terá pela frente o LASK Linz ou NAC Breda no ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da prova.