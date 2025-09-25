A derrota em Braga, para a Liga Europa, causou mal-estar no plantel do Feyenoord, a avaliar pelas duras críticas do capitão, Sem Steijn, aos companheiros de equipa, que foram prontamente rebatidas pelo treinador, Robin van Persie.

Na opinião de Steijn, os seus colegas foram «egoístas» ao longo do encontro e a consequência desse comportamento foi um «resultado desnecessário».

«Muitos jogadores pensam em si. Temos de meter a bola muito mais rápido, servir os avançados, também a mim, e não apenas querer rematar à baliza», atirou o internacional neerlandês, de 23 anos, após a partida.

As críticas não foram muito bem recebidas pelo treinador do Feyenoord, Robin van Persie, que as rebateu.

«Isso não tem a ver com egoísmo, mas sim com as escolhas que fazemos com a bola. O nosso jogo vertical poderia ter sido mais direto, mas também acho que devíamos ter feito mais movimentos sem bola, tanto os extremos como o Sem [Steijn]», considerou o técnico.

O Feyenoord iniciou a participação na fase regular da Liga Europa com uma derrota em Braga, por 1-0. O único golo do jogo foi apontado por Fran Navarro, aos 80 minutos.

