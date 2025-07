Julio Velázquez treinador do Levski Sofia, manifestou-se otimista para a receção ao Sp. Braga, esta quinta-feira (20h30), no primeiro jogo da segunda pré-eliminatória de qualificação para a Liga Europa.

«Vamos defrontar uma equipa com conquistas importantes, com jogadores muito competentes e organizados e que me causou uma impressão excecionalmente boa», disse o treinador espanhol, de 43 anos, na antevisão do jogo com a equipa minhota.

Júlio Velázquez, com passagem pelo futebol português, ao serviço do Marítimo, Vitória de Setúbal e Belenenses, reconheceu que o Levski e o Sp. Braga são «equipas diferentes», mas que, quando têm a bola, «demonstram um comportamento semelhante».

«Vamos entrar na partida de amanhã [quinta-feira] com muita vontade. Estamos preparados e vamos defrontar o Braga numa altura em que estamos a jogar bem e com bons resultados. Vamos fazer tudo o que for possível para o vencer», disse Velázquez.

O treinador do Levski adiantou que conhece «há muito tempo» o Sp. Braga e os seus jogadores e, com base nas análises realizadas, vai tentar surpreender a equipa portuguesa. «Temos de ser capazes de responder às dificuldades que encontrarmos durante o jogo. Acredito muito nos meus jogadores, no sentimento, no que paira no balneário. Na sinergia entre a equipa e o público», disse.

Velázquez recusou qualquer vantagem por conhecer o futebol português, referindo que a única coisa que pode ajudar é que conhece o estádio de Braga, onde o Levski jogará a partida da segunda mão.

«Estou sempre mais tranquilo quando temos a bola. Claro que precisamos de saber o que fazer quando não a temos. Precisamos de ser bons na defesa, de perceber como é que o Braga vai jogar, ver onde estão os seus pontos fortes, contra-atacar e desferir o nosso golpe. Não lhes podemos dar oportunidade de jogar», referiu.

O treinador destacou ainda o crescimento, a nível estrutural, que o Sp. Braga tem evidenciado nos últimos anos, surgindo logo atrás do Benfica, Sporting e do FC Porto. «Há um enorme salto dado numa direção positiva, estão a desenvolver-se bem. Mas não devemos ter medo em campo. Se acreditares, podes enfrentar qualquer adversário. Não quero que tenhamos uma mentalidade derrotista em circunstância alguma», destacou ainda.