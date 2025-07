O Besiktas aumentou a influência benfiquista no seu plantel com Jurásek e Kökcü a juntarem-se a João Mário, Rafa Silva e Gedson Fernandes, mas a equipa de Istambul foi cilindrada esta quinta-feira, em casa, pelos ucranianos do Shakthar Donetsk (2-4), em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Todos os resultados da Liga Europa

A enorme expetativa em redor da estreia de Kökcü redundou numa tremenda desilusão, uma vez que, antes da meia-hora, os visitantes, que entraram em campo com bandeiras da Ucrânia, já venciam por 2-0, com golos de Santana (7m) e Eguinaldo (28m).

A equipa da casa, com Gedson Fernandes e Rafal Silva entre os titulares, reagiu em força e conseguiu reentrar no jogo antes do intervalo, com uma falta de Konoplia a permitir um penálti, aos 40 minutos, que Tammy Abraham converteu no 1-2.

No entanto, já na segunda parte, aos 67 minutos, o Shakhtar recuperou a vantagem de dois golos, com Kevin a marcar a passe de Santana. Foi depois deste terceiro golo dos ucranianos que João Mário saltou do banco ainda a tempo de ajudar a sua equipa, com o antigo internacional português a reduzir a diferença para 2-3, aos 87 minutos.

Os turcos voltavam a ficar a um golo de diferença, mas a última palavra foi mesmo dos ucranianos, com Kevin a bisar já em tempo de compensação, deixando a equipa de Donetsk em excelente posição para passar esta eliminatória.

Nos restantes jogos da Liga Europa, Rúben Vinagre, antigo jogador do Sporting, foi titular no empate do Legia Varsóvia na visita ao Banik Ostrava (2-2).

Uma referência ainda para o empate sem golos entre o Lugano e o Cluj, uma vez que será desta eliminatória que sairá o próximo adversário do Sp. Braga, caso a equipa de Carlos Vicens, ultrapasse os búlgaros do Levski Sofia, na próxima semana, na Pedreira, depois do nulo na primeira mão.

Todos os resultados da 2.ª pré-eliminatória (1.ª mão)

Lugano-Cluj, 0-0

Anderlecht-BK Haecken, 1-0

Besiktas-Shakhtar Donetsk, 2-4

Celje-AEK Larnaca, 1-1

Midtjylland-Hibernian, 1-1

Levski Sofia-Sp. Braga, 0-0

Banik Ostrava-Legia Varsóvia, 2-2

Sheriff-Utrecht, 1-3