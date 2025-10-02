Kerem Akturköglu estreou-se a marcar pelo Fenerbahçe e logo com dose dupla, na vitória da equipa turca diante dos franceses do Nice (2-1), um dos adversários do FC Porto e também do Sp. Braga nesta competição da UEFA.

O antigo jogador do Benfica tinha marcado, pela última vez, no Estádio da Luz, precisamente frente ao Fenerbahçe (1-0), na segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Depois disso, marcou mais dois golos, mas ao serviço da seleção da Turquia e só agora conseguiu mostrar a sua varinha mágica no clube de Istambul.

A jogar em casa, o avançado abriu o marcador logo aos três minutos, após assistência de outro antigo jogador do Benfica, neste caso, Talisca, antes de voltar a marcar, aos 25, a passe de Yükek.

O Nice, que visita o Dragão a 27 de novembro e recebe o Braga a 11 de dezembro, ainda reduziu antes do intervalo, numa grande penalidade convertida por Kevin Carlos, aos 35 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota em Istambul.

Nos jogos desta tarde, além da sensacional vitória do Sp. Braga no Celtic Park (2-0), destaque para a vitória do Lille no Estádio Olímpico de Roma (1-0), num jogo em que os romanos desperdiçaram um penálti e também para a vitória dos suíços do Go Ahead Eagles em Atenas diante do Panathinaikos (2-1), num jogo em que Renato Sanches não saiu do banco.

Todos os resultados da 2.ª jornada da Liga Europa

Roma, Ita - Lille, Fra, 0-1

Fenerbahçe, Tur - Nice, Fra, 2-1

Viktoria Plzen, Che - Malmö, Sue, 3-0

Celtic, Esc – SP. BRAGA, Por, 0-2

Ludogorets, Bul - Betis, Esp, 0-2

Steaua Bucareste, Rom - Young Boys, Sui, 0-2

Bolonha, Ita - Freiburgo, Ale, 1-1

Panathinaikos, Gre - Go Ahead Eagles, Hol, 1-2

Brann, Nor - Ultrecht, Hol, 1-0

FC PORTO, Por - Estrela Vermelha, Ser, 20:00 (SportTV5)

Feyenoord, Hol - Aston Villa, Ing, 20:00 (DAZN1)

Lyon, Fra - Salzburgo, Aut, 20:00 (DAZN3)

Maccabi Telavive, Isr - Dinamo Zagreb, Cro, 20:00

Basileia, Sui - Estugarda, Ale, 20:00

Nottingham Forest, Ing - Midtjylland, Din, 20:00

Sturm Graz, Aut - Rangers, Esc, 20:00 (DAZN2)

Celta de Vigo, Esp - PAOK, Gre, 20:00

Genk, Bel - Ferencváros, Hun, 20:00.