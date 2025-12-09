António Nobre foi nomeado pela UEFA para dirigir o Panathinaikos-Plzen, de quinta-feira (20h), a contar para a sexta jornada da fase liga da Liga Europa. O árbitro de 37 anos – natural das Caldas de Rainha e tradutor de profissão – geriu o dérbi na Luz entre Benfica e Sporting (1-1), na sexta-feira.

O juiz português vai ser auxiliado pelos compatriotas Nelson Pereira, Pedro Martins e Fábio Veríssimo, enquanto André Narciso e Fábio Oliveira Melo vão estar no VAR.

O Panathinaikos ocupa o 14.º lugar da Liga Europa, com nove pontos, igualado com Celta de Vigo (10.º), Lille, Estugarda, Plzen e Roma (15.ª), a um ponto da zona que permite o acesso direto aos “oitavos”.