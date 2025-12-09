Liga Europa
Há 2h e 1min
Liga Europa: António Nobre nomeado para o Panathinaikos-Plzen
Depois do dérbi na Luz, juiz lidera comitiva 100 por cento portuguesa
SS
Depois do dérbi na Luz, juiz lidera comitiva 100 por cento portuguesa
SS
António Nobre foi nomeado pela UEFA para dirigir o Panathinaikos-Plzen, de quinta-feira (20h), a contar para a sexta jornada da fase liga da Liga Europa. O árbitro de 37 anos – natural das Caldas de Rainha e tradutor de profissão – geriu o dérbi na Luz entre Benfica e Sporting (1-1), na sexta-feira.
O juiz português vai ser auxiliado pelos compatriotas Nelson Pereira, Pedro Martins e Fábio Veríssimo, enquanto André Narciso e Fábio Oliveira Melo vão estar no VAR.
O Panathinaikos ocupa o 14.º lugar da Liga Europa, com nove pontos, igualado com Celta de Vigo (10.º), Lille, Estugarda, Plzen e Roma (15.ª), a um ponto da zona que permite o acesso direto aos “oitavos”.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS