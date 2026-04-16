Depois da vitória por 3-1 em Itália, o Aston Villa recebeu o Bolonha esta quinta-feira e goleou por 4-0, carimbando o acesso às meias-finais da Liga Europa.

A formação orientada por Unai Emery já vencia por três golos ao intervalo.

Aos 16 minutos, Ollie Watkins finalizou uma jogada coletiva dos «villans» e abriu o marcador.

Já depois de Morgan Rogers ter desperdiçado um penálti, Emiliano Buendía (26m) assinou o segundo golo do jogo, após uma iniciativa individual.

A seis minutos dos 45, Rogers redimiu-se e colocou o nome na lista de marcadores.

O português João Mário foi um dos três jogadores do Bolonha que já nem voltou após o intervalo. Porém, o Aston Villa tirou o pé do acelerador e só marcou mesmo ao cair do pano, por intermédio de Ezri Konsa (89m).

Nas meias-finais, o Aston Villa vai protagonizar um duelo inglês com o Nottingham Forest, que eliminou o FC Porto.