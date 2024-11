A UEFA confirmou esta segunda-feira que o jogo da Liga Europa entre os turcos do Besiktas e os israelitas do Maccabi Telavive vai ser disputado em Debrecen, na Hungria, a 28 de novembro, à porta fechada, por decisão das autoridades húngaras.

Dado o aumento da tensão entre a Turquia e Israel, no contexto do conflito no Médio Oriente, as autoridades turcas proibiram a realização do jogo no campo do Besiktas, que também anunciou o novo local da partida, o estádio Nagyerdei, em Debrecen, na Hungria.

O clube turco, onde jogam os portugueses Gedson Fernandes, Rafa Silva e João Mário, explicou que, à luz da proibição da Turquia, e após negociações com a UEFA, as respetivas federações e as autoridades locais, foi decidido que o jogo seja disputado na Hungria, o único país que concordou em recebê-lo.

No entanto, e depois dos incidentes registados na semana passada em Amesterdão, por ocasião do Ajax-Maccabi Telavive, as autoridades locais húngaras decidiram que o jogo será disputado sem espectadores, pelo que o clube pediu aos seus adeptos que não planeiem viagens para assistir ao mesmo.

Na última quinta-feira, em Amesterdão, adeptos do Maccabi e manifestantes contra a guerra em Gaza envolveram-se em confrontos dos quais resultaram cinco feridos, além de 62 pessoas detidas.