Tottenham e Eintracht Frankfurt não foram além de um empate a um golo na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Os alemães começaram melhor na partida e chegaram à vantagem por intermédio de Ekitike [6m] depois de um remate fora da área.

Pedro Porro [ex-Sporting] foi titular na turma inglesa e o golo do empate veio mesmo dos pés do internacional espanhol, mais propriamente, do calcanhar. À passagem do minuto 26, Porro correspondeu da melhor forma ao cruzamento de James Maddison e igualou a partida.

O resultado não mais se alterou e fica tudo por decidir na eliminatória. A segunda mão vai jogar-se no Deutsche Bank Park na próxima quinta-feira.

Um pouco mais a norte, na Escócia, o Glasgow Rangers empatou com o At. Bilbao a zero.

Os escoceses não tiveram o início de jogo que queriam e o central Propper viu o cartão vermelho direto aos 13 minutos, depois de uma falta em que inicialmente o árbitro do encontro tinha mostrado a cartolina amarela, mas posteriormente o lance foi revisto pelo VAR e ditou a expulsão do jogador dos Países Baixos.

O At. Bilbao dispôs de uma oportunidade de ouro para levar de vencida a equipa escocesa. Aos 77 minutos, Alex Berenguer chegou a colocar a bola dentro da baliza britânica, no entanto, o lance foi anulado por fora-de-jogo e o VAR ainda escrutinou uma grande penalidade a favor dos espanhóis.

O mesmo Berenguer assumiu a marcação do penálti, mas uma grande defesa com a perna de Kelly manteve a baliza a zeros, apesar das lesões que se seguiram para a equipa escocesa que obrigaram o Rangers a terminar o encontro com nove elementos.

Com este empate, a eliminatória será decidida no San Mamés, em Bilbau, na segunda-mão dos quartos de final da Liga Europa.