Com um golo a cinco minutos do final, o Fenerbahçe de José Mourinho protagonizou uma reviravolta diante do Slavia (2-1), em Praga, e, com oito pontos, ganhou nova vida na luta pela qualificação para os oitavos de final da Liga Europa. O Olympiakos de Costinha, Chiquinho e Sérgio Oliveira, por seu lado, foi empatar a Bucareste, com o Steaua (0-0), e também está bem posicionado para, pelo menos, chegar ao play-off da competição.

Começamos pelo jogo de Praga, em que a equipa comandada por José Mourinho sofreu primeiro, antes de festejar. De facto, a equipa checa entrou melhor no jogo e adiantou-se no marcador logo aos 7 minutos, com um golo de Chory. A equipa turca reagiu em força e acabou por chegar ao empate antes do intervalo, aos 35 minutos, com mais um golo do goleador Dzeko (12.º da temporada).

O jogo seguiu equilibrado na segunda parte, com oportunidades claras nas duas balizas, mas com um ascendente claro dos visitantes que acabaram por chegar à vitória, aos 85 minutos, com En-Nesyri a marcar a passe de Tadic.

Uma vitória que permite ao Fenerbahçe subir dez lugares na classificação e chegar ao 15.º posto da classificação, com oito pontos.

Tantos pontos como o Olympiakos que, também esta quinta-feira, foi empatar à capital da Roménia com o Steaua (0-0), num jogo em que Costinha foi titular no lado direita da defesa, enquanto Chiquinho e Sérgio Oliveira começaram o jogo no banco.

A equipa grega chegou a estar por cima do jogo, sobretudo, nos últimos vinte minutos, depois da equipa da casa ter ficado reduzida a dez, por expulsão do avançado Daniel Birligea, aos 67 minutos. Sérgio Oliveira ainda saltou do banco, aos 85 minutos, mas Chiquinho não foi utilizado.

Com estes resultados, o Olympiakos é 14.º e o Fenerbahçe 15.º, ambos com oito pontos, a apenas dois pontos dos lugares que dão acesso direto aos oitavos de final da Liga Europa.