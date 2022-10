O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, garantiu esta tarde o apuramento para a próxima fase da Liga Europa – resta saber se para o play-off ou para os oitavos de final –, ao vencer na deslocação ao terreno do AEK Larnaca, por 2-1.

No Chipre, João Pedro Galvão, antigo avançado do Vitória de Guimarães e do Estoril, abriu o marcador a favor do conjunto turco aos 16 minutos, assistido por Alioski.

No início da segunda parte, Trickovski, de penálti, deixou tudo novamente empatado, mas o Fener respondeu da mesma moeda: foi Batshuayi a ser decisivo a dez minutos do fim, também da marca dos 11 metros – numa altura em que Miguel Crespo já havia sido lançado por Jesus.

No Larnaca, Luís Gustavo foi titular, ao passo que Rafael Lopes entrou para o último quarto de hora.

O Fenerbahçe vai agora discutir o primeiro lugar do grupo – e consequente apuramento direto para os oitavos de final – com o Rennes, que triunfou frente ao Dínamo Kiev (1-0). Ambos têm dez pontos.

Em Sevilha, o Betis, com Rui Silva e William Carvalho no banco de suplentes – o segundo entrou aos 80 minutos –, também garantiu o apuramento, com um empate (1-1) na receção à Roma, de José Mourinho.

Aos 34 minutos, Canales encheu-se de fé e rematou de meia-distância. A bola sofreu um desvio e traiu Rui Patrício, titular na baliza dos romanos. Estava feito o 1-0.

Mourinho lançou Mady Camará ao intervalo e o médio não demorou muito a ter impacto: aos 53 minutos, assistiu Andrea Belotti para o 1-1.

O Betis chegou assim aos dez pontos e sabe que estará, no mínimo, no play-off da fase a eliminar – situação idêntica à do Fenerbahçe. Já a Roma está com os mesmos quatro pontos do Ludogorets, mas tem mais um jogo. O Helsínquia, também com uma partida a menos, soma apenas um ponto.