O Liverpool não teve muitas dificuldades em vencer (2-0) o St. Gilloise, em Anfield Road, num jogo em que não precisou de acelerar para desperdiçar uma série de ocasiões de golo.

Diogo Jota foi titular, formando ataque com Darwin e Salah, e fechoo resultado já nos descontos da partida, ao aproveitar uma saída rápida de Luis Díaz para finalizar para golo. Depois da expulsão frente ao Tottenham, foi a melhor forma do português responder.

O primeiro golo foi apontado aos 44 minutos, por Gravenberch, que respondeu da melhor forma, na recarga a um remate de Alexander-Arnold, a uma defesa incompleta de Moris.

Com este triunfo, o Liverpool soma seis pontos em dois jogos e continua a liderar o Grupo E, à frente do Toulouse e com cinco pontos de vantagem sobre o terceiro classificado.

Para além dos dois golos, o Liverpool fartou-se de falhar oportunidades de golo: sobretudo Darwin, ele que inclusivamente teve um falhanço que promete entrar na lista de piores do ano: em frente à baliza, após um passe perfeito de Salah, atirou com classe... mas ao lado.

Darwin que ainda teve um golo anulado por fora de jogo, enquanto na segunda parte Luis Díaz atirou ao ferro e teve um remate forte que acertou com estrondo... no peito de Diogo Jota. Independentemente disso, a vitória do Liverpool nunca esteve em questão.

No outro jogo do Grupo E, o Toulouse venceu (1-0) em casa o LASK Linz, graças a um golo do lateral Suazo, aos 31 minutos, e isolou-se no segundo lugar, com quatro pontos.