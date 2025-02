O Fenerbahçe de José Mourinho deu um passe firme rumos aos oitavos de final da Liga Europa, ao bater o Anderlecht, em casa, por 3-0, no jogo da primeira mão do play-off. Foi o 13.º jogo consecutivo do treinador português sem perder.

Um jogo tranquilo para a equipa de Istambul que beneficiou da eficácia dos seus experientes avançados para construir a vantagem que coloca o clube turco numa posição confortável antes da deslocação a Bruxelas.

Dusan Tadic abriu o marcador aos 11 minutos, com um desvio de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, enquanto Edin Dzeko aumentou a vantagem já perto do intervalo, aos 42 minutos, numa recarga na área da equipa belga. Pelo meio, o Anderlecht ainda reclamou um penálti, por alegada falta de En-Nesyri sobre Lucas Hey, mas este não foi confirmado pelo VAR.

Já na segunda parte, aos 57 minutos, En-Nesyri antecipou-se nas alturas a Coosemans, na sequência de um cruzamento de Szymański e fez o 3-0 para a equipa turca.

Mourinho tinha motivos para sorrir, mas a verdade é que a equipa belga, que procurou um golo até ao final, ainda conseguiu irritar o treinador português.

Anderson Talisca, reforço contratado ao Al Nassr, rendeu Dzeko nos últimos quinze minutos de jogo.

Esta foi a quarta vitória consecutiva de José Mourinho, numa série de treze jogos sem derrotas [10 vitórias, 3 empates].