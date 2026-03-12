Além da vitória do FC Porto na Alemanha, diante do Estugarda, a Liga Europa teve outros três jogos que tiveram início às 17h45... E com sortes diferentes para os portugueses em campo.

O duelo italiano da Liga Europa entre o Bolonha de João Mário e a Roma terminou com um diplomático empate 1-1, enquanto o Aston Villa foi a França vencer o Lille de Tiago Santos por 1-0. Nos jogos desta tarde, destaque ainda para a vitória tardia do Panathinaikos de Renato Sanches sobre o Betis (1-0), no jogo que vai determinar o possível adversário do Sp. Braga nos quartos de final.

Começamos pelo Renato dell’Ara, onde o Bolonha, com João Mário a titular, adiantou-se no marcador, no arranque da segunda parte, aos 50 minutos, com Jonathan Rowe a levar tudo à frente pelo corredor central, antes de soltar a bola para a finalização de Bernardeshi.

No entanto, a Roma acabou por chegar ao empate, aos 71 minutos, com Pellegrini a marcar a passe de Malen, deixando tudo em aberto para o segundo jogo, na próxima semana, no Estádio Olímpico.

Entretanto, no Estádio Pierre-Mauroy, o Lille, com Tiago Santos a titular, foi surpreendido pelo Aston Villa que, com um golo solitário de Ollie Watkins, que fez um chapéu, de cabeça, a Berke Ozer, ganhou vantagem fora de portas.

Destaque ainda para a difícil vitória arrancada pelo Panathinaikos diante do Betis (1-0), num duelo em que os dois emblemas terminaram reduzidos a dez.

Os gregos, com Renato Sanches a titular, perderam Zaroury, aos 59 minutos, por acumulação de amarelos, enquanto a equipa de Sevilha também ficou reduzida a dez, aos 83, depois de Diego Llorente também ter visto um segundo amarelo.

O golo que definiu o resultado final chegou só depois, aos 88 minutos, numa grande penalidade, convertida por Vicente Taborda.

Recordamos que o vencedor da eliminatória entre Panathinaikos e Betis se cruza, depois, nos quartos de final, com o vencedor do duelo entre o Ferencvaros e o Sp. Braga.

Todos os resultados dos oitavos de final da Liga Europa (primeira mão)

Bolonha-Roma, 1-1

Lille-Aston Villa, 0-1

Panathinaikos-Betis, 1-0

Estugarda-FC Porto, 1-2

Mais tarde:

Celta Vigo-Lyon, 20h00

Ferencvaros-Sp. Braga, 20h00

Genk-Freiburgo, 20h00

Nottingham Forest-Midtjylland, 20h00