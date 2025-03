A Roma venceu o At. Bilbao por 2-1 esta quinta-feira, numa partida a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Os visitantes marcaram primeiro por intermédio de Iñaki Williams [50m] depois de um canto bem executado, o avançado dos bascos atirou para o fundo das redes de Svilar.

Pouco depois, Angeliño [56m] devolveu a igualdade ao marcador. O cruzamento rasteiro de Celik encontrou o espanhol solto de marcação que rematou para o empate.

Já depois da expulsão de Alvarez [85m] do lado do At. Bilbao, a Roma chegou ao triunfo depois do tento do uzbeque Shomurodov [90m+4].Excelente trabalho dentro da área do avançado da equipa italiana que leva a vantagem de 2-1 para a segunda mão da eliminatória.

O segundo jogo tem data marcada para o próximo dia 13 de março às 17h45.