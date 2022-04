O West Ham anunciou esta sexta-feira que já identificou os dois adeptos que atacaram os comentadores do jornal alemão Bild, no Estádio de Londres, no decorrer da derrota dos hammers na receção ao Eintrack Frankfurt (1-2), em jogo da primeira mão da meia-final da Liga Europa.

Segundo a queixa apresentada pelo jornal alemão, os comentadores estavam a trabalhar quando os referidos adeptos arrancaram-lhes os auscultadores e os atiraram ao chão. «No decorrer da nossa própria investigação, de tolerância zero para com a violência, passámos os detalhes sobre a identificação dos agressores à polícia que vai, agora, prosseguir com a própria investigação», anunciou o porta-voz do clube londrino.

O incidente aconteceu logo após Michail Antonio ter marcado o golo do empate do West Ham, no jogo em que os alemães de Frankfurt acabariam por vencer por 2-1. Os dois jornalistas do Bild, que estavam a colaborar com a transmissão da televisão ARD, estavam na última fila da bancada de imprensa, que tinha adeptos logo por trás.

«Caso os agressores sejam considerados culpados, serão banidos por tempo indefinido e ficarão interditos de aceder ao Estádio de Londres, bem como viajar para os jogos fora do clube. Comportamentos deste tipo são inaceitáveis e não serão tolerados pelo West Ham», acrescentou ainda o porta-voz do clube inglês.