O Hoffenheim está entusiasmado por testar o seu momento ascendente esta quinta-feira frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, no jogo da terceira jornada da Liga Europa, segundo destacaram o treinador Pellegrino Matarazzo e o futebolista Oliver Baumann na antevisão do jogo.

«Conheço este clube desde criança. Nos anos 80 e 90, quando estava a crescer em Nova Iorque, tinha amigos portugueses apaixonados pelo FC Porto. Quando chegámos ao Estádio do Dragão, percebi o que está por detrás disso e vimos a dimensão da tradição do clube. Associamos o FC Porto aos títulos e à Liga dos Campeões e sinto em nós a alegria de o poder defrontar», salientou o técnico italo-americano, em conferência de imprensa.

Invicto há três jogos em todas as provas, o Hoffenheim está no 12.º lugar da classificação da Liga Europa, com quatro pontos, após ter empatado fora com os dinamarqueses do Midtjylland (1-1) e de ter vencido em casa os ucranianos do Dínamo Kiev (2-0).

Já o FC Porto, vencedor da Taça UEFA em 2002/03 e da Liga Europa em 2010/11, soma apenas um ponto ao fim de duas de oito jornadas e segue na 24.ª posição, a última que permite disputar o play-off de acesso aos oitavos de final, fase na qual entrarão diretamente os oito primeiros classificados.

«É o adversário mais relevante que vamos ter neste percurso, já que tem uma excelente equipa e grande historial. Eles jogam futebol muito ofensivo, sobretudo a nível interno, e têm grande qualidade atrás e à frente. Também têm fases em que ficam vulneráveis e é nesses momentos que precisamos de colocar as nossas forças em campo para feri-los. Temos de dar o melhor para sair daqui com alguma coisa», alertou Pellegrino Matarazzo.

Envolvido nas competições da UEFA pela primeira vez desde 2020/21, o Hoffenheim prosseguiu a retoma na Liga alemã no último fim de semana, ao derrotar, em casa, o lanterna-vermelha Bochum (3-1), subindo ao 14.º posto, com sete pontos, cinco acima da zona de despromoção direta.

«Temos de recuperar o atraso na Bundesliga, mas estamos a ir muito bem na Liga Europa e gostaríamos de continuar assim. Dá para sentir que a nossa autoconfiança está a crescer. Temos tido bons desempenhos, mas não há nada no futebol que substitua a vitória. Sinto essa energia nos treinos e estamos todos ansiosos por mais», apontou.

Baumann: «O Samu vai dar-nos uma trabalheira»

Ao lado de Pellegrino Matarazzo, o guarda-redes e capitão Oliver Baumann também associou o FC Porto «aos títulos que conquista e ao que faz na Liga dos Campeões».

«O Samu é um jogador fortíssimo e de grande qualidade. Está a fazer uma grande época e vai dar-nos uma trabalheira», reconheceu, ao ser questionado sobre a principal referência ofensiva do FC Porto, melhor marcador da edição 2024/25 da Liga Europa, com três golos.

Recém-internacional pela seleção principal da Alemanha, Oliver Baumann deixou ainda elogios à evolução de Diogo Costa, homólogo do FC Porto e da seleção portuguesa. «Vimos o que ele vale no Euro2024. É um enorme guarda-redes, que esteve muito bem no desempate por penáltis contra a Eslovénia [vitória lusa por 3-0, após empate 0-0 no final dos 120 minutos, nos oitavos de final] e demonstrou grande confiança. Tenho mais nove anos e a experiência ajuda um bocadinho, mas o Diogo Costa já é um grande guarda-redes», considerou o titular da baliza do emblema de Sinsheim há onze temporadas.