Ange Postecoglu, treinador do Tottenham, assumiu esta terça-feira que a entrada na Liga dos Campeões é significativa para qualquer clube, mas, para o Tottenham, o mais importante é terminar o jejum de troféus e conquistar a Liga Europa na final que está marcada para esta quarta-feira (20h00), para Bilbau.

«Entrar na Liga dos Campeões é muito importante para qualquer clube, mas este clube já participou na Liga dos Campeões em ocasiões anteriores. Contudo, não vence um troféu há muitos anos, portanto, isso sim é o mais importante», afirmou o técnico dos Spurs na antevisão à final da competição.

Com apenas uma jornada para o final da Premier League, o Tottenham ocupa um modesto 17.º posto, logo acima da zona de despromoção, pelo que a conquista da Liga Europa garantir-lhes-ia a presença na próxima edição da Champions.

«Não interessa o que se passou antes de um jogo desta dimensão. No campeonato, pode ser diferente, mas numa final tudo se decide no próprio dia. O que importa é como os jogadores enfrentam um jogo destes, como reagem. A minha função é prepará-los para o jogo, contra um adversário que estará no seu melhor», salientou o australiano, de 59 anos, que vai cumprir o 100.º encontro ao comando dos londrinos.

O Tottenham não vence qualquer troféu desde a época 2007/08, quando ergueu a Taça da Liga inglesa, sendo que Postecoglu vê na decisão de Bilbau a «oportunidade de atingir o objetivo» que o trouxe ao clube, há dois anos.

Pedro Porro: «Adeptos não festejam a conquista de um troféu há muito tempo»

O avançado sul-coreano Son Heung-min, também em conferência de imprensa, confessou que «seria muito especial» conquistar um troféu com o Tottenham, algo que ainda não alcançou nos dez anos em que representa o clube.

«Vai ser um dia muito importante para o clube. Chegar a uma final é sempre importante, vai ser um jogo muito difícil, mas temos de nos concentrar em nós mesmos. Sou capitão da equipa e quero ajudar os rapazes a erguerem este troféu, é o meu sonho. Espero que possamos fazer história», referiu o experiente avançado de 32 anos.

Son, que esteve presente na última final europeia do Tottenham, da Liga dos Campeões, perdida em 2019 precisamente para outra formação inglesa, o Liverpool, frisou que «os primeiros 15 minutos de qualquer jogo são sempre importantes», pelo que os londrinos têm de «entrar bem» perante a equipa treinada por Ruben Amorim, para «ganhar confiança para o restante da partida».

Por outro lado, o internacional sul-coreano admitiu que o Tottenham fez uma época muito aquém na Premier League, mas nada disso pode influenciar o desempenho da equipa na final da Liga Europa.

«A nossa posição na Liga é inaceitável, mas não podemos pensar nisso agora. Uma vitória nesta final pode ajudar a atenuar a má temporada na Premier League. Tem faltado um troféu a este clube. Já fizemos boas épocas, tanto na Liga como na Liga dos Campeões, chegámos a ser segundos classificados, mas continua a faltar-nos um troféu. Este ano podemos mudar isso», assinalou.

O lateral Pedro Porro, que passou pelo Sporting, alinhou pelo mesmo diapasão, considerando que este «é um momento importante para o clube e, sobretudo, para os adeptos, que não festejam a conquista de um troféu há muito tempo».

«É um jogo especial. Esta temporada, jogámos várias vezes com o Manchester United, mas uma final é sempre uma final. O mais importante é estarmos concentrados em nós mesmos e sermos felizes no final do jogo», disse o jogador espanhol, confessando que é «especial» jogar a final em Bilbau.

O Tottenham procura o quarto troféu europeu da sua história, depois de ter vencido a Taça UEFA, antecessora da Liga Europa, por duas vezes, em 1971/72 e 1983/84, e a Taça das Taças numa ocasião, em 1962/63.