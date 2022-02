Sérgio Conceição elogiou a exibição da Lazio frente ao Milan, na Taça de Itália, em que a equipa romana acabou por ser goelada por 4-0 e Maurizio Sarri, na antevisão do jogo desta quinta-feira, para a Liga Europa, respondeu com ironia.

«Se calhar viu apenas os primeiros vinte minutos e depois desligou a televisão. O que sabemos é que vamos defrontar uma equipa agressiva, que faz muita pressão, é imprevisível e que mete muitos jogadores na frente. Tem ainda aceleração e improviso. É uma equipa muito forte», destacou o treinador italiano em conferência de imprensa na antevisão do jogo da primeira mão do play-off da Liga Europa.

Os dois emblemas já se tinham cruzado em 2003, com um nulo em Roma e uma vitória do FC Porto no Dragão por 4-1. «O que aconteceu no passado não tem importância para esta eliminatória. O FC Porto é equipa é forte, com jogadores experientes e jovens como Vitinha e Fábio Vieira que têm qualidades extraordinárias. O FC Porto perdeu apenas três jogos, dois dos quais com o Liverpool. A força é em números, enfrentamos uma equipe organizada, tecnicamente forte. Vai ser difícil», acrescentou.

Immobile, que tem estado com febre, é a grande baixa da equipa romana. «Não pode jogar com o FC Porto, vamos ver se a gripe passa e se pode jogar com a Udinese. Vamos ver se estará, pelo menos, a 80 por cento. Mas vamos jogar com onze, independentemente de quem jogue, espero uma equipa que entre em campo com a mesma mentalidade de fazer um jogo com bom nível», destacou ainda.