Roger Schmidt comentou a decisão de Aursnes, que renunciou à seleção norueguesa. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rangers, o treinador do Benfica disse que percebe e que respeita a decisão do camisola 8 encarnado.

«Claro que o Aursnes me informou e me explicou a sua decisão. Eu percebo, os jogadores têm de tomar decisões, só têm uma carreira. Eu respeito e percebo as razões dele, ele sente que são demasiados jogos. É excelente dentro e fora de campo. Não sei se é uma vantagem para o Benfica, mas eu percebo-o», começou por dizer o treinador do Benfica.

Nas mesmas declarações, Roger Schmidt deixou elogios ao jogador, de 28 anos, e afirmou que é fantástico ter futebolistas como Aursnes no plantel.

«Tivemos de mexer muito na posição. O Aursnes já jogou à direita e à esquerda. O Bah tem tido algumas lesões, mas há também o Álvaro e o Morato. O Aursnes é muito flexível, faz muitas posições e joga sempre bem, de uma maneira diferente dos laterais. Aprecio muito isso, está sempre pronto para jogar, em qualquer coisa. Ter jogadores como ele é fantástico, jogadores que podem jogar em diferentes posições», concluiu Schmidt.