O Aston Villa perdeu esta quinta-feira no City Ground diante do Nottingham Forest de Vítor Pereira (0-1), em jogo da primeira mão da meia-final da Liga Europa, e, no final do jogo, o treinador Unai Emery acusou o vídeoárbitro Tiago Martins de ter cometido um «erro enorme» ao não alertar o árbitro João Pinheiro para um lance que, no seu entender, teria resultado na expulsão de Elliot Anderson. O treinador com mais títulos na Liga Europa não ficou nada satisfeito com o vídeoárbitro português.

O treinador espanhol destaca um lance, aos 31 minutos, em que Anderson, ao tentar chegar a uma bola, acaba por atingir o tornozelo de Ollie Watkins com os pitons. João Pinheiro não puniu disciplinarmente o jogador do Forest e, depois de uma curta conversa com Tiago Martins, decidiu manter a decisão.

«O árbitro foi fantástico, mas o VAR foi muito mau. É um cartão vermelho claro. Acabei de rever as imagens. Não compreendo como é que o VAR não chamou o árbitro porque é mais do que evidente. Penso que é um erro gigante. O VAR é responsável», atirou o treinador em declarações à TNT Sports.

Um lance que deixou Emery mesmo incomodado, uma vez que insistiu no assunto. «O árbitro fez um trabalho fantástico e gostei da forma como ele geriu o jogo ao longos dos 90 minutos. Agora naquele lance ele podia ter fraturado o tornozelo. WOW. VAR, onde é que estás? Per favor, é a tua responsabilidade. És um profissional, mas estás a fazer um péssimo trabalho porque foi evidente para toda a gente», destacou ainda.