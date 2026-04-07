Carlos Vicens revelou que Rodrigo Zalazar vai falhar a receção ao Betis e admite lançar Fran Navarro para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

O ataque do Braga é muito móvel. Vai jogar assim frente ao Betis?

«Penso que a equipa sente-se confortável na forma como estamos a jogar. Foi um processo de evolução do jogo da equipa. Fomos adaptando com as ideias que trouxe o míster às capacidades dos jogadores. Pouco a pouco, tivemos uma evolução natural que acabou por resultar no jogo que a equipa apresenta agora. Vamos ter de estar atentos a coisas que o Betis faz, mas, além disso, a equipa tem de apresentar uma versão com muita personalidade. Neste tipo de jogos, a bola não te pode queimar, tens de assumir riscos se fores capaz de impor o teu jogo. Obviamente que isso não vai acontecer em todos os minutos do jogo de amanhã. Haverá momentos em que será o Betis a impor-se e aí a equipa terá que mostrar outra versão, mais compacta, de esforço coletivo muito alto para poder sofrer e ultrapassar os momentos difíceis do jogo.»

Zalazar está disponível para amanhã?

«O Rodrigo não está disponível, temos de jogar com as armas que temos. Temos de ir a jogo com aqueles que nos poderem dar mais de início e ter as cinco alterações preparadas para que o nível da equipa, enquanto energia, detalhes do jogo, nas necessidades que possam surgir, nos possam ajudar a partir do banco. Numa temporada com tantos jogos, amanhã será o jogo 51 oficial esta época, todos, num papel ou outro, num momento ou outro, foram importantes. Isso não vai mudar até ao final da temporada.»

No último jogo, apostou em Fran Navarro como ponta de lança e o Pau Victor numa posição mais recuada. Pode repetir essa receita?

«Sim, o Fran dá-nos essa alternativa por ser um avançado que vem menos ao centro do campo. É mais uma referência e tem esse olfato que é especial, marcou um gol no outro dia, teve mais uma oportunidade claríssima e ainda outra na segunda parte. As duas capacidades passam por aí e ajuda-nos muito quando está em campo. É mais uma alternativa que temos para suprir a ausência do Rodrigo, coo temos outras. Vamos escolher em função do que vamos fazer ainda hoje».

Victor Carvalho está recuperado?

«O Victor já fez alguns treinos integrado na equipa e vai estar nas opções para o jogo de amanhã».