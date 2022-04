O Eintracht Frankfurt defronta nesta quinta-feira o Barcelona em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Depois de terem empatado em casa (1-1), são esperados entre 25 e 30 mil adeptos alemães em Camp Nou para apoiar o clube de Gonçalo Paciência, adeptos esses que encheram as ruas de Barcelona durante o dia em grande festa. E nem o presidente do clube, Peter Fisher, deixou de comparecer junto dos fãs do clube para beber uma cerveja, como pode ver na galeria associada a este artigo.

Igualmente impressionantes são as imagens da marcha dos adeptos alemães rumo ao estádio onde o jogo se disputa, a partir das 20 horas.