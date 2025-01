A vitória do Manchester United sobre os escoceses do Glasgow Rangers (2-1), na quinta-feira à noite, ficou marcada por confrontos entre os adeptos das duas equipas antes e durante o jogo realizado em Old Trafford.

De acordo com o Manchester Evening News, antes do encontro foram vistos milhares de adeptos do Rangers a invadirem o centro da cidade de Manchester entoando cânticos e arremessando garrafas. O caos instalou-se quando os escoceses se cruzaram com adeptos dos «red devils» , envolvendo-se em episódios de violência.

Os confrontos não ficaram por aí. Durante o jogo, os adeptos das duas equipas envolveram-se novamente em vários episódios de pancadaria e também foram arremessadas garrafas.

Na sequência dos desacatos causados antes e durante a partida, a polícia de Manchester deteve 39 pessoas, chegando mesmo a serem retirados adeptos das bancadas durante a partida.

O jogo terminou com a vitória da equipa de Ruben Amorim por 2-1, cimentando a continuidade dos «red devils» na competição. Já o Rangers ocupa o 13º lugar, estando, nesta altura, em posição de «play-off.»

Agressões na bancada:

Confrontos fora do estádio: