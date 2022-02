André Silva esteve em particular destaque na vitória do Leipzig sobre a Real Sociedad (3-1), em pleno Anoeta, que permitiu à equipa alemã garantir a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa.

Depois do empate na Alemanha, 2-2, a equipa alemã entrou ao ataque neste segundo jogo, com Dani Olmo a lançar Klostermann para um rápido contra-ataque, logo aos 3 minutos, que terminou com um remate rasteiro para defesa apertada de Matthew Ryan. Estava dado o sinal.

O Leipzig continuou a carregar sobre a baliza basca até que, ao minuto 36, Nkunku, que já tinha estado em destaque na primeira mão, foi travado em falta, na área, por Mathew Ryan. Na conversão da grande penalidade, André Silva permitiu a defesa do guarda-redes australiano da Real Sociedad, mas, na recarga, Órban atirou a contar.

Mesmo antes do intervalo, Nkunku esteve, em velocidade, esteve muito perto de fazer o 2-0. A segunda parte começou com o Lepzig novamente por cima do jogo e, ao minuto 59, André Silva silenciou o Anoeta com um golo de belo efeito, com um remate da quina da área, sem hipóteses para Mathey Ryan.

O Leipzig estava lançado para os oitavos de final, mas a Real Sociedad deu luta até final e ainda reduziu a diferença, aos 65 minutos, com um golo de Zubimendi, a passe de Oyarzabal.

A eliminatória voltava a ficar em aberto, mas a equipa alemã acabou com todas as dúvidas, aos 88 minutos, com uma nova grande penalidade, na sequência de um corte com a mão de Elustondo. Forsberg, desde a marca dos onze metros, fez o 3-1 e garantiu a presença no sorteio dos oitavos de final da Liga Europa que vai realizar-se já esta sexta-feira.