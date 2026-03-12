VÍDEO: Endrick salva Paulo Fonseca, Vítor Pereira derrotado em casa
Nottingham Forest perdeu com o Midtjylland no arranque da eliminatória que cruza com a do FC Porto-Estugarda
Em noite de temporal em Nottingham, o Forest “afundou” na receção ao Midtjylland, perdeu por 1-0 e fica obrigado a fazer, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, o que ainda ninguém fez esta época: ganhar em Herning.
No duelo que opõe as equipas que cruzam com a eliminatória entre FC Porto e Estugarda, os ingleses, comandados por Vítor Pereira, tiveram mais bola (57 por cento) e remataram bem mais do que os dinamarqueses (22 contra apenas seis), mas acabaram derrotados.
O sul-coreano Cho Gue-Sung, com uma cabeçada certeira aos 80 minutos, fixou o resultado, já depois de Byskov ter acertado, com estrondo, na barra da baliza inglesa (52m).
Também por 1-0, o Genk levou de vencida o Friburgo, prevalecendo o tento apontado por El Ouahdi aos 24 minutos. Antes, os alemães viram um golo ser-lhes anulado por fora de jogo de Manzambi (8m).
Já o Lyon, de Paulo Fonseca, salvou-se da derrota em Vigo (1-1) graças a um golo de Endrick a três minutos dos 90, com a colaboração inadvertida do guarda-redes do Celta, Radu.
Num jogo marcado pela expulsão de Borja Iglesias (55m), os espanhóis marcaram por intermédio de Rueda, a meio da primeira parte.
Os jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa estão agendados para quarta e quinta-feira da próxima semana.