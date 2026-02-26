Lille e Panathinaikos garantiram, esta quinta-feira, com algum sofrimento à mistura, o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.

Os franceses, que tinham perdido por 1-0 com o Estrela Vermelha no jogo da primeira mão do play-off, deram a volta à eliminatória em Belgrado, onde venceram por 2-0.

A reviravolta começou a ganhar forma logo ao minuto 4, com uma cabeçada perfeita do veterano Olivier Giroud, mas só ficaria completa no nono minuto do prolongamento, com um golo do recém-entrado Nathan Ngoy, assistido pelo português Félix Correia, que saltou do banco ao minuto 71.

O jogo contou ainda com os portugueses Tiago Santos (Lille) e Tomás Händel (Estrela Vermelha), para além de vários velhos conhecidos do futebol nacional.

Igualmente obrigado a horas extras, o Panathinaikos, com Renato Sanches a titular, superou o Viktoria Plzen, na República Checa, neste caso apenas no desempate por penáltis. Os checos acabaram eliminados apesar de não terem perdido qualquer jogo no tempo regulamentar na atual edição da Liga Europa. Incrível!

As duas equipas repetiram, nos 90 minutos iniciais, o resultado do jogo da primeira mão (1-1), construído com os golos de Andrews Tetteh (9m), para os gregos, e Karel Spacil (62m), para os checos.

Num jogo vivo, com muitas oportunidades, o 1-1 não se alterou no prolongamento, marcado pela expulsão de Javier Hernández no Panathinaikos, ao minuto 105.

Nos penáltis, Davide Calabria foi o único a falhar pelos helénicos, enquanto nos checos Amar Memic e Cheick Souaré não conseguiram converter as suas tentativas. No final, o triunfo sorriu à equipa de Atenas por 4-3.

Nos oitavos de final, o Lille terá pela frente o Lyon ou o Aston Villa, enquanto o Panathinaikos terá como adversário o Midtjylland ou o Betis. O sorteio realiza-se na sexta-feira.