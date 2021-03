José Mourinho foi ao balneário do Dínamo Zagreb aplaudir os jogadores da equipa adversária, logo após a embaraçosa derrota do Tottenham (0-3, ap) que deixou a equipa londrina fora dos quartos de final da Liga Europa.

Foi logo após o final do sensacional jogo em que os croatas, que tinham perdido 0-2 em Londres, viraram a eliminatória, em casa, com um hat-trick de Orsic. O treinador português surpreendeu tudo e todos quando apareceu à porta do balneário a bater palmas.

Palmas que certamente os seus jogadores não receberam. Surpreendidos, os croatas limitaram-se a responder com um «obrigado».

Ora veja: