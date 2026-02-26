VÍDEO: na estreia a marcar, João Mário sela triunfo do Bolonha
Lateral português define resultado frente ao Brann
Lateral português define resultado frente ao Brann
O português João Mário estreou-se a marcar com a camisola do Bolonha e dissipou as dúvidas que pudessem ainda subsistir na eliminatória que opôs os italianos ao Brann, que os rossoblu venceram com um agregado de 2-0.
Já depois de Jacob Sorensen ter sido expulso (37m) nos noruegueses, na sequência de um lance aparatoso com Remo Freuler, o lateral-direito português resolveu o jogo desta quinta-feira, no Estádio Renato Dall'Ara, com um remate rasteiro e colocado, aos 56 minutos.
O Bolonha venceu por 1-0, tal como o Celta de Vigo na receção ao PAOK, que já tinha derrotado, por 2-1, na primeira mão.
Num duelo de sentido único, os espanhóis definiram o resultado ao minuto 63, com o golo de Williot Swedberg, assistido por Iago Aspas. O sueco, recorde-se, já tinha marcado no primeiro jogo.