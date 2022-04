O West Ham está determinado em evitar uma invasão alemã ao Estádio de Londres no jogo da meia-final da Liga Europa frente ao Eintracht Frankfurt, como aconteceu, na eliminatória anterior, no Camp Nou, no jogo em que a equipa da Bundesliga eliminou o Barcelona.

O clube londrino quer proporcionar uma «noite mágica» aos seus adeptos e, nesse sentido, avisa os detentores de bilhetes de época para não os venderem a terceiros, como aconteceu no Camp Nou em que os adeptos do Eintracht apareceram em muito maior número do que os bilhetes que foram atribuídos ao clube alemão.

Num comunicado dirigido aos adeptos, os hammers avisam mesmo que quem vender bilhetes a adeptos alemães arrisca-se a ver o bilhete de época suspenso até ao final da temporada. «Estamos preparados para mais uma noite mágica no Estádio de Londres para o jogo da meia-final da Liga Europa – portanto, continuem a apoiar-nos de forma correta. Os adeptos que vendam bilhetes em plataformas não autorizadas, verão o bilhete de época suspenso e serão banidos até ao final da época», avisa o o clube.

We’re set for another magical night at London Stadium for our #UEL semi-final – so please continue to support us in the right way.



Fans re-selling tickets on unauthorised platforms will have their Season Ticket terminated and be banned for the rest of the season.



More info👇