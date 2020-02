O Sporting caiu esta quinta-feira nos 16 avos de final da Liga Europa, depois de perder por 4-1 no terreno do Istambul Basakehir, no jogo da segunda mão da eliminatória.

Depois de um triunfo por 3-1 em Alvalade, a formação verde e branca não teve astúcia suficiente para jogar com a vantagem conseguida em casa e acabou por sucumbir graça a alguns erros individuais e falta de eficácia em frente à baliza adversária.

Silas mudou quatro peças na formação de Alvalade em relação à vitória convincente na receção ao Boavista, do passado domingo, mas com pouco sucesso. Ristovski, Coates e Acuña voltaram à defesa dos leões, enquanto no ataque o talentoso Plata deu lugar a um apático Bolasie.

O conjunto turco, a precisar de dois golos, entrou melhor, e mesmo sem grande brilhantismo, foi colocando a defesa do Sporting em sentido. Só a ineficácia e Maximiano evitaram o golo nos primeiros 30 minutos, mas a pouco sólida muralha leonina acabaria por quebrar.

Se a bola não entrou na primeira meia-hora, os baldes de água fria para os leões acabaram por chegar nos últimos 15 minutos da primeira parte: aos 31 minutos, Max ainda evitou o tento de Demba Ba, mas não foi capaz de suster o cabeceamento de Skrtel na insistência. 1-0 para o Basaksehir e eliminatória relançada.

Um mal nunca vem só e o Basaksehir ainda conseguiu chegar à vantagem na eliminatória antes do regresso aos balneários, num lance em que Max, com um passo em falso, acabou por facilitar a tarefa de Aleksic.

Silas foi buscar a Plata ao banco, mas em vão

No início do segundo tempo, e já depois de ameças de Vietto e Demba Ba, Silas lançou Gonzalo Plata e o Sporting cresceu.

O jovem equatoriano, que brilhou frente ao Boavista, emprestou uma qualidade que até aí não se tinha visto com Bolasie – exibição para esquecer – e os leões aproximaram-se do golo, com Vietto também em evidência.

O argentino já tinha deixado o aviso por diversas vezes, e aos 68 minutos concretizou mesmo: Plata combinou com Acuña, o lateral cruzou para a área e o baixinho Vietto apareceu para cabecear e resgatar a eliminatória para o clube de Alvalade.

O Basaksehir voltou a subir as linhas, abriu espaços, mas aí faltou astúcia aos homens de Silas para matarem a eliminatória. Muitas más decisões e algum azar impediram os leões de fazerem o 3-2 – Doumbia acertou no ferro – e deram esperança à equipa turca de levar a eliminatória para prolongamento. O que aconteceu.

A poucos segundos do apito final, já no desespero, o Basaksehir chegou ao 3-1: Visca trabalhou bem sobre Ristovski, embora o macedónio tenha demonstrado até alguma ingenuidade na forma como abordou o lance, e rematou em arco para o fundo das redes.

Eliminatória empatada, e mais 30 minutos de um jogo que ameaçava tornar-se um pesadelo para o Sporting, isto depois de uma primeira mão onde os leões deixaram água na boca.

No prolongamento, naturalmente, ambas as equipas optaram por correr menos riscos, com maior medo de deitar tudo a perder do que vontade de matar a eliminatória, e foi com um tiro nos pés de Vietto que o Basaksehir fez o xeque-mate. O argentino, que tinha marcado o golo que permitiu aos leões sonharem, cometeu um penálti infantil sobre Caiçara e Visca voltou a vestir a pele de herói para fazer história para a formação turca.

Vietto deu, mas também tirou, e o Sporting fica pelo caminho. Mais um objetivo que a equipa de Alvalade falha esta temporada, depois da Taça de Portugal e da Taça da Liga, numa eliminatória em que teve o pássaro na mão, mas deixou-o fugir.