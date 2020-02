O treinador do Istambul Basaksehir, Okan Buruk, admitiu esta quarta-feira que ficou feliz pela saída de Bruno Fernandes do Sporting.

Na sala de imprensa do Estádio de Alvalade, e na véspera do embate do emblema turco frente aos leões, para a Liga Europa, o técnico de 46 anos disse, no entanto, que o adversário continua muito forte.

«Estamos felizes por ele ter saído, era muito importante. Mas independentemente disso o Sporting continua a ser um grande clube, tem jogadores muito bons», defendeu.

«Acabaram por mudar o sistema, mas acredito que vão estar fortes na mesma, têm jogadores muito bons. Mas sim, estou feliz pelo Bruno Fernandes ter saído do Sporting», acrescentou.

Okan Buruk revelou ainda que Robinho, internacional brasileiro de 36 anos, é baixa devido a lesão e falou da importância deste jogo na sua carreira: «Este ano pela primeira vez estou a jogar na Liga Europa e para mim e para os jogadores estarmos nesta fase é muito importante para todos.»

«O único objetivo que temos amanhã [quinta-feira] é levarmos uma boa vantagem para depois ganharmos a eliminatória em Istambul. Esse é o jogo que vai decidir tudo. Acredito em mim e nos meus jogadores e espero que façamos história», atirou.

O Sporting defronta esta quinta-feira o Istambul Basaksehir a partir das 17h55, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.