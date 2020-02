Rodrigo Battaglia garante que está a 100 por cento para ajudar o Sporting.

O médio argentino sofreu uma lesão grave que o deixou de fora dos relvados durante quase toda a época passada, e prepara-se agora para voltar a representar os leões nas competições europeias, mais de uma no depois, na partida frente ao Basaksehir.

«Obviamente tinha muitas saudades [de jogar nas competições europeias], demorei algum tempo a recuperar da lesão grave, hoje sinto-me a 100 por cento para defender as cores do Sporting. Em 2018 tínhamos outra equipa, mas estou confiante para amanhã [quinta-feira] e para a próxima semana, temos um bom plantel para passar a eliminatória», disse, em conferência de imprensa.

Battaglia negou depois que o momento de instabilidade que o Sporting vive afete a equipa de Silas: «Não, particularmente penso que não. Sabemos que no campeonato estamos longe do objetivo principal, quer era lutar pelo titulo, mas no Sporting há que tentar ganhar por todos os jogos, e espero fazer um grande jogo para conseguirmos a vitória.»