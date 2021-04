Paulo Fonseca admitiu que a Roma voltou a sentir dificuldades no segundo jogo com o Ajax, mas congratulou-se com a qualificação para as meias-finais da Liga Europa, graças ao empate arrancado no Estádio Olímpico (1-1), fazendo valer a vantagem que trouxe de Amesterdão (2-1). Quanto ao futuro, o treinador português diz que não sabe se vai continuar no clube romano na próxima época, mas garante que sempre teve o apoio do presidente.

«Fizemos um jogo essencialmente defensivo, tivemos mais problemas em Amesterdão, hoje controlámos o jogo bem. Estou satisfeito, claro, estamos nas meias-finais», começou por dizer logo após o final do jogo à Sky Sport italiana.

O treinador português lembrou depois que a Roma é a única equipa italiana nas meias-finais das competições europeias. «Motivo de satisfação e orgulho, representamos a Itália na Europa, estamos felizes. O Ajax tem grande qualidade, realmente, não foi fácil, mas gerimos bem o jogo», acrescentou.

Quanto ao futuro, com a Roma num modesto sétimo lugar na Série A, o treinador português deixou tudo em aberto, numa altura em que a imprensa italiana dá conta da sua iminente saída. «Nada muda na relação entre mim e a Roma depois do resultado de hoje. Não sei se vou ser o treinador da Roma no próximo ano, isso não é importante. Não estou nem um pouco preocupado», comentou.

A imprensa italiana diz que Paulo Fonseca é um treinador sem apoio da direção, mas o treinador português diz que não é bem assim. «O presidente está sempre perto da equipa, desde o primeiro dia em que chegou», referiu ainda.

Voltando ao jogo desta noite, Paulo Fonseca comentou ainda as prestações de Cristante, que jogou entre os centrais, e de Dzeko, que marcou o golo do empate. «O Cristante tem muita qualidade com a bola, é importante tê-lo atrás no início da ação. O Dzeko está motivado, trabalha bem e joga com a equipa, no momento está tudo bem», referiu ainda.