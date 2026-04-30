João Moutinho, médio do Sp. Braga, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória (2-1) frente ao Friburgo, a contar para primeira mão das «meias» da Liga Europa.

Lesão de Ricardo Horta

«Infelizmente tivemos mais uma lesão. Um jogador super importante para nós que nos vai fazer falta.»

Sp. Braga mereceu a vitória

«Vamos continuar a tentar fazer o nosso trabalho e a jogar por jogadores que não estão dentro de campo, como fizemos aqui hoje. Acho que merecemos a vitória, acreditámos até ao fim que poderíamos ganhar. O Friburgo tem uma excelente equipa, fisicamente muito forte. A chegar poucas vezes à nossa baliza conseguiu fazer um golo. Depois tentou dificultar-nos ao máximo. Acho que tivemos muito bem e controlamos o jogo do princípio ao fim. Ainda está no intervalo da eliminatória e ainda temos um jogo fora contra uma excelente equipa. Vamos tentar fazer o nosso e passar a eliminatória.»

Qualidade para chegar à final

«A minha a missão nunca foi menor do que essa: ganhar títulos. Por isso é que vim para o Sp. Braga. Uma equipa que está cada vez maior e quer conquistar títulos. Espero conseguir chegar à próxima final sabendo que teremos um jogo extremamente difícil pela frente. Sabemos que temos qualidade para seguir em frente.»