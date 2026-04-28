O inglês Anthony Taylor é o árbitro do Sporting de Braga-Friburgo, jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, com o português João Pinheiro a apitar o outro duelo desta fase de prova, o Nottingham Forest-Aston Villa, confirmou a UEFA, esta terça-feira.

Taylor, de 47 anos, vai ser auxiliado por Gary Beswick e Adam Nunn. Chris Kavanagh é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Michael Salisbury, assistido por Stuart Attwell.

Esta época, Taylor já apitou dois jogos que acabaram por ser de boas memórias para equipas portuguesas. A 20 de janeiro apitou o Sporting-PSG, da fase de liga da Liga dos Campeões, ganho pelos leões por 2-1. A 19 de março, dirigiu o FC Porto-Estugarda, ganho pelos dragões por 2-0, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Já no outro jogo da primeira mão das meias-finais, João Pinheiro vai ser assistido por Bruno Jesus e Luciano Maia. O norueguês Espen Eskas é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Tiago Martins, assistido por André Narciso.

Ambos os jogos estão marcados para as 20 horas de quinta-feira.

Zwayer e Rumsas na Liga Conferência

Esta terça-feira também foram conhecidos os árbitros da primeira mão das meias-finais da Liga Conferência: o alemão Felix Zwayer apita o Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e o lituano Donatas Rumsas dirige o Rayo Vallecano-Estrasburgo.