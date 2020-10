O Benfica bateu o Lech Poznan, na Polónia, por 4-2, no jogo inaugural do grupo D da Liga Europa.



Os encarnados estiveram a vencer graças a um penálti de Pizzi, logo aos nove minutos. O conjunto polaco igualou aos 15 por Ishak. Depois surgiu Darwin Núñez que devolveu a vantagem às águias aos 42 minutos.



O internacional uruguaio assinou o bis aos 60 minutos, já depois de Ishak ter empatado a contenda. Darwin chegou ao hat-trick e fixou o resultado final com um golo nos descontos.