O avançado uruguaio do Benfica, Darwin Núñez, leva quatro golos em nove jogos oficiais pelo Benfica, mas também já teve quatro lances de golo anulado pelo vídeo-árbitro. O último deles foi ante o Boavista, no Estádio do Bessa, na segunda-feira.

Na antevisão ao jogo da Liga Europa ante o Rangers, esta quarta-feia, o treinador dos encarnados, Jorge Jesus, assumiu que essas situações estão relacionadas um pouco com a sincronização do avançado da equipa e também com quem o serve.

«É um pouco as duas coisas, é um jogador rápido, que ganha com facilidade, sem bola, o espaço. Ainda não tem o timing, às vezes é o colega que demora mais tempo a fazer o passe, mas a maior parte das vezes são as decisões dele, que são muito mais rápidas do que o momento em que tem de fazer a ação. Ainda ontem falei com ele sobre isso, a tentar explicar como tinha de temporizar as decisões dele. É um miúdo, um talento, um jogador poderoso, que vai ter de aprender coisas do jogo que ainda não conhece, mas vai conhecer e mais jogador vai ser», disse.

O Benfica-Rangers joga-se a partir das 17h55 de quinta-feira, no Estádio da Luz e tem arbitragem do espanhol Gil Manzáno. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.