Após a derrota do Fenerbahçe com o Sevilha por 2-0, Jorge Jesus recordou, tal como já havia feito há dias, o domínio da equipa espanhola na Liga Europa ao longo dos últimos anos.

Só que, tal como anteriormente, voltou a fazer mal as contas, embora desta vez tenha estado mais perto da verdade.

«Jogámos contra uma equipa que ganhou seis vezes a Liga Europa nos últimos nove anos. Tem um historial que não é comparável com o do Fenerbahçe», disse na conferência de imprensa.

Veja a partir dos 5m40s:

No fim de semana passado, após a deslocação a casa do Kayserispor para a Liga turca, Jesus até tinha dado mais ênfase ao domínio dos espanhóis na prova: «Nestes últimos sete anos, o Sevilha ganhou a Liga Europa seis vezes. É o Real Madrid da Liga Europa», considerou.

Veja esse momento a partir dos 5m47s:

Mas, afinal, quantas vezes ganhou o Sevilha a Liga Europa nos últimos sete ou nove anos? Duas nos últimos sete e quatro nos últimos nove, uma delas - a de 2013/14 - às custas do Benfica de Jesus.

O treinador do Fenerbahçe exagerou nos títulos atribuídos ao Sevilha num espaço temporal tão reduzido, mas acertou, pelo menos nesta quinta-feira, no número de troféus conquistados pela equipa da Andaluzia na prova: seis se a anterior designação da prova (Taça UEFA) também for considerada. Só que já se passaram 17 anos desde a primeira (2005/06) dessas conquistas e entre a primeira e a última, em 2019/20, distam 14 anos.