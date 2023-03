Após a vitória do Fenerbahçe no reduto do Kayseripor, neste sábado, Jorge Jesus começou logo a pensar na Liga Europa, onde vai defrontar uma equipa de má memória.

«Já vi o jogo do Galatasaray com o Sevilha. O Galatasaray passou nos penáltis, mas já me aconteceu ao contrário: já perdi uma final da Liga Europa com o Sevilha, nos penáltis. Não tenho uma história feliz com o Sevilha», recordou Jesus, referindo-se à final de 2014, em Turim, ao serviço do Benfica.

«Nos últimos sete anos o Sevilha ganhou a Liga Europa seis vezes. É a equipa com mais títulos na prova. É o Real Madrid da Liga Europa. Vamos acreditar que temos hipóteses, e vamos muito confiantes para o primeiro jogo, em Sevilha», acrescentou o técnico português.