Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de imprensa após o empate com o Rangers na Escócia (2-2):

«Ficou mais fechado o apuramento do Benfica e do Rangers, com este empate, conquistando mais um ponto as duas equipas ficam apuradas. Sabíamos que o Rangers é uma boa equipa, já o demonstrou no passado contra duas equipas portuguesas. Há um ano que o Rangers não sofre dois golos aqui no seu estádio. Estar a perder por 2-0 e conseguir recuperar é muito positivo, a equipa tem muita crença, na última meia-hora consegue ser mais forte que os adversários, não foi só hoje.»

Sobre o início do jogo: «A equipa do Rangers surpreendeu-nos com um golo. Durante o jogo, senti que era difícil perder este jogo. Durante 90 minutos, o Rangers não teve um canto a favor. Foi uma equipa que jogou em recuperação e contragolpe, para nos tentar surpreender. Não fazendo uma grande exibição, o Benfica fez uma exibição convincente.»



O impacto das substituições: «As substituições mudaram o jogo, não só em termos de poder, não só em termos de velocidade. O próprio Diogo, que melhorou quando passou para lateral, o Pizzi com as suas chegadas à área, o Gonçalo que fez o golo. Hoje o Luca não foi aquele jogador que normalmente é. Queríamos poder dentro da área e o Gonçalo e o Pizzi fizeram com que a equipa fosse mais perigosa.»



O Benfica perdeu mais a bola que o habitual? «Tivemos quase 70 por cento de posse de bola, tivemos muito mais tempo em ataque posicional, e assim sendo é normal perder mais a bola. Uma equipa que tem quase 700 passes é uma equipa que tem boa qualidade de passe. Perdemos algumas bolas em situações de ataque posicional. Esta equipa do Rangers foi uma equipa que teve medo do Benfica.»



A aposta em Chiquinho «Nós hoje tínhamos o Pizzi, o Chiquinho e o Gabriel para o meio-campo. Apostei no Chiquinho e, em relação ao Pizzi, perdi alguma coisas mas ganhei mais poder. O Chiquinho deu uma boa resposta no Paredes, lançar jogadores novos na equipa dá-te conhecimento e ideias para teres cada vez mais soluções. Não fazendo um jogo muito dinâmico ofensivamente, defensivamente deu aquilo que eu queria à equipa.»