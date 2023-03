O Fenerbahçe foi mais perigoso e teve mais oportunidades na primeira parte, não marcou e acabou derrotado por um Sevilha eficaz, com um registo bem melhor após o intervalo e que marcou por dois homens saídos do banco: 2-0 foi o resultado no duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. A equipa treinada por Jorge Jesus vai em desvantagem para o jogo da segunda mão, dentro de uma semana.

A formação turca dispôs de mais e melhores ocasiões na primeira parte, mas não conseguiu desfazer o nulo até ao intervalo.

Aos oito minutos, Kadioglu concluiu um belo desenho ofensivo com um remate à entrada da área, mas Dmitrovic opôs-se, como se opôs de forma brilhante a duelo direto com Joshua King aos 27 minutos, quando o atacante do Fenerbahçe se isolou.

Pelo meio, os visitantes tiveram mais três boas hipóteses para marcar. Aos 14 minutos, Enner Valencia quase aproveitou o ligeiro adiantamento do guardião e ficou a centímetros de um golaço quase do meio-campo. Depois, foi Joshua King a desperdiçar, com um remate ao lado (19m) e, mais tarde, com um cabeceamento pouco por cima (45m).

Já o Sevilha só assustou verdadeiramente num livre de Rakitic aos 22 minutos: a intenção parecia colocar a bola na área para um desvio, mas a trajetória levou-a até junto da trave e Altay Bayindir esticou-se para uma bela intervenção.

Para a segunda parte, Jorge Sampaoli ajustou a linha defensiva do Sevilha – começou com três centrais – e tirou Alex Telles para lançar Joan Jordán no meio-campo, numa troca absolutamente eficaz e decisiva para o jogo da equipa. Aos 56 minutos, Jordán rematou de pé direito à entrada da área para o 1-0: a bola ainda sofreu um desvio num adversário e traiu Altay. O Fenerbahçe ficou a pedir pisão de Rakitic sobre Kahveci, mas o golo foi confirmado.

A equipa espanhola melhorou na segunda parte, mas o Fenerbahçe, apesar de não ter tido o ímpeto ofensivo da primeira parte, não se escondeu e Enner Valencia teve duas finalizações que mereceram a atenção e intervenção de Dmitrovic, talvez o grande responsável por o Sevilha ter mantido a sua baliza a zeros.

Quem teve mesmo ocasião para nova alteração no resultado foi Lamela que, recém-entrado, desperdiçou ao rematar ao lado após um bom lance de Navas com Ocampos (79m). No entanto, o mesmo Lamela viria mesmo a marcar, com um remate de pé esquerdo na área, após passe de Rakitic, aos 85 minutos.

O português Miguel Crespo foi titular na equipa do Fenerbahçe e saiu aos 67 minutos.

A segunda mão é na próxima quinta-feira, dia 16 (17h45).