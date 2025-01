Declarações do treinador do Olympiakos, José Luis Mendilibar, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o FC Porto, em jogo da 7.ª jornada da fase de liga da Liga Europa:

«Não mudámos muito de forma de jogar, joguemos contra quem joguemos, a nossa ideia é uma e tratamos de seguir essa ideia.»

«No futebol, em qualquer equipa, jogar com 11 jogadores da mesma nacionalidade é difícil, mas temos de estar contentes. No Olympiakos, poder ver que cinco jogadores da formação estão a jogar com a equipa principal é bom, ajudam-nos a estar em cima e a ganhar cada jogo.»

[Jogar com o momento do FC Porto]: «Não sou tão bom (risos). Atacamos quando podemos, é uma ideia que temos, eles levam a cabo, atacamos quando podemos e quando o adversário nos deixa.»

[Ayoub El Kaabi, autor do golo:] «Ele dá-nos, porque os seus colegas lhe dão, é um bom avançado, que aproveita o trabalho dos seus colegas.»

[Se interessa mais o jogo com o Panathinaikos no domingo, para aumentar a vantagem na liderança (43 pontos, para 39 do Pana), ou o Qarabag de quinta-feira para o apuramento na Liga Europa]: «Não se como dizer, mas vamos falar do FC Porto, acabamos de jogar e de ganhar. Venha o que vier… estais doentes na verdade (risos).»

[Até onde pode sonhar o Olympiakos na Liga Europa:] «Agora temos de sonhar com o jogo com o Panathinaikos (risos).»