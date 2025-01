Esta quinta-feira, o Fenerbahçe de José Mourinho garantiu a presença no play-off da Liga Europa, depois de empatar com o Midtjylland, por 2-2. A equipa orientada pelo técnico luso ainda tremeu, mas ficou no último lugar que dá acesso ao play-off.

Na derradeira jornada da fase liga, a equipa turca começou a perder, aos 27 minutos, com golo do ex-Mafra Ousmane Diao, assistido por Aral Simsir.

No entanto, a equipa de Mourinho foi atrás do resultado e conseguiu chegar à vantagem. O 1-1 surgiu aos 39 minutos, autoria de En Nesyri, com assistência de Dzeko. Depois do intervalo, aos 47m, Dzeko também escreveu o nome na lista dos marcadores e fez o segundo.

O Midtjylland empatou a partida já perto do fim, aos 86 minutos, com Valdemar Byskov a finalizar.

Com este resultado, o Fenerbahçe terminou a fase liga em 24.º lugar, com 10 pontos. De referir que os turcos ficaram apenas uma posição à frente do Sp. Braga, que apenas precisava de mais um golo para seguir em frente. O Midtjylland ficou em 20.º, com 11.