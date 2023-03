O treinador da Roma, o português José Mourinho, explicou a opção por El Shaarawy a titular no jogo desta quinta-feira ante a Real Sociedad – o atacante marcou o primeiro golo da vitória por 2-0 – com a estratégia, mas também o número de opções, lamentando a escassez de atacantes de que dispôs no banco.

«Foi uma estratégia, mas não foi fácil escolher. Só tínhamos um atacante no banco. Nem o Solbakken temos na Liga Europa», referiu, citado pela Sky Itália, antes de comparar a sua situação no jogo desta noite com as opções que o Bayern Munique tinha no jogo de quarta-feira ante o Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões.

«Recordei-me do jogo de ontem [quarta-feira], em que o Bayern tinha Gnabry, Sané e Mané no banco. Eu só queria apenas um deles», apontou Mourinho.

«O mérito deles [jogadores] foi a organização, o esforço e a empatia em campo. É preciso ter mentalidade forte e controlámos o jogo, mesmo sem ter a bola. Conseguimos o segundo golo, que pode ser importante e que veio numa altura em que só tínhamos de controlar o resultado», disse, ainda, sobre o encontro.

El Shaarawy abriu o marcador aos 13 minutos e Kumbulla fez o 2-0 ao minuto 87.