O treinador do Tottenham, José Mourinho, mostrou-se satisfeito com a atitude que a equipa demonstrou na vitória por 3-1 ante o Ludogorets, esta quinta-feira, na terceira jornada da Liga Europa, realçando a evolução que houve após a derrota com o Antuérpia, na Bélgica.

«Começámos o jogo com ambição, diferente do que fizemos em Antuérpia. Tentámos matar o jogo na primeira parte. Não foi possível com 2-0, porque 2-0 deixa o resultado em aberto, mas foi um início forte e uma exibição com dois bons golos e bola ao poste», afirmou, em declarações após o encontro, citado pela SkySports.

«Dominámos completamente e não me lembro de uma única situação de perigo para eles. Isso fez a diferença, porque em Antuérpia demos vantagem ao adversário, fizeram tudo o que podiam e não conseguimos reagir», lembrou.

Mourinho afirmou ainda que Giovani Lo Celso, que marcou o golo final na Bulgária, esta noite, ainda está longe da sua forma ideal, tendo criticado a sua condição física.

«Foi bom com bola e não tão bom sem ela. A sua condição física não é boa, ele não teve uma pré-época. No confinamento da época passada ele teve problemas, não treinou nesse período, quando os outros estavam a treinar. Teve altos e baixos na preparação. Está a reatar agora, passo a passo», elucidou.