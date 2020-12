O Tottenham garantiu esta quinta-feira o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, ao empatar no terreno do LASK, mas José Mourinho não ficou agradado com a prestação dos seus jogadores.

No final da partida na Áustria, o técnico português acusou alguns pupilos de falta de atitude.

«Acho que é uma questão de atitude, já me tinha acontecido antes, mesmo no Manchester United. Também perdemos dois jogos fora de casa na fase de grupos», começou por dizer o técnico dos spurs, citado pela BBC.

«Quando chegamos aos jogos a eliminar e temos adversários mais difíceis, a equipa encara os jogos de maneira diferente», prosseguiu.

Mourinho fala mesmo em falta de motivação por parte de alguns jogadores: «Nada de novo, na verdade. Já sabia que a fase de grupos da Liga Europa não motiva alguns jogadores.»