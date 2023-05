O treinador português José Mourinho vai disputar a sexta final europeia de clubes na carreira, a segunda consecutiva pela Roma, depois do apuramento para a final da Liga Europa, conseguido na noite desta quinta-feira com o empate sem golos ante o Bayer Leverkusen.

Depois da vitória por 1-0 na primeira mão, com um golo de Edoardo Bove, a Roma manteve a vantagem na eliminatória e vai ter a quarta final europeia da história do clube (a quinta, se considerada a Taça das Cidades com Feiras).

Quanto a Mourinho, que vai ter a sexta final, vai procurar a sexta vitória, depois de fazer, na Roma, o que já tinha feito no FC Porto: chegar a finais em dois anos consecutivos.

Em 2002/03, na primeira final europeia como treinador principal, José Mourinho conduziu o FC Porto ao título na Taça UEFA, com a vitória por 3-2 ante os escoceses do Celtic, após prolongamento.

Em 2003/04, o FC Porto de Mourinho venceu a Liga dos Campeões, com um triunfo por 3-0 sobre o Mónaco.

O regresso de Mourinho às finais deu-se em 2009/10, pelo Inter de Milão, com a conquista da Liga dos Campeões. A equipa italiana venceu o Bayern Munique, por 2-0.

Em 2016/17, pelo Manchester United, Mourinho festejou a conquista da Liga Europa, depois da vitória dos ingleses sobre o Ajax, por 2-0.

Já na Roma, na época passada, festejou a quinta conquista na quinta final europeia, graças ao êxito na Liga Conferência, fruto da vitória por 1-0 sobre o Feyenoord. Com essa conquista, Mourinho chegou à lista restrita de técnicos que triunfaram em três diferentes competições da UEFA, juntando-se ao italiano Giovanni Trapattoni e ao alemão Udo Lattek.

Mourinho conseguiu ainda ser o primeiro a vencer competições europeias ao serviço de quatro clubes diferentes, num currículo que conta com um total de 26 títulos conquistados pelos diferentes clubes que representou. O técnico setubalense esteve ainda em três Supertaças europeias: em 2003 pelo FC Porto, em 2013 pelo Chelsea, e em 2017 pelo Manchester United, mas nunca conseguiu levantar o troféu.

No que toca à Roma, esta é uma procura de um feito inédito: conquistar duas competições europeias em dois anos seguidos. O clube, que venceu a Taça das Cidades com Feiras em 1961 ante o Birmingham, perdeu depois, em 1983/84, a Taça dos Campeões Europeus para o Liverpool e, em 1990/91, perdeu para o Inter de Milão a Taça UEFA.