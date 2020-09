Após a vitória em Paços de Ferreira, o Sporting voltou aos treinos com visto à preparação para o duelo frente ao LASK Linz, do play-off da Liga Europa.



Jovane Cabral, jogador que saiu lesionado ainda na primeira parte do encontro frente aos castores, vai ser reavaliado nas próximas horas. De resto, os titulares na Capital do Móvel e Nuno Santos fizeram trabalho de recuperação enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado.



O Sporting volta a treinar esta terça-feira, às 10h00, em Alcochete. A receção ao LASK está agendada para quinta-feira, às 20h00.