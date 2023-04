Danilo foi o porta-voz do balneário da Juventus em vésperas do jogo contra o Sporting, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. O antigo defesa do FC Porto recordou a ronda anterior, na qual os leões afastaram o Arsenal, e garantiu que será preciso a Vecchia Signora apresentar a sua melhor versão.



«Amanhã vai ser preciso a melhor Juventus. O Sporting eliminou o Arsenal, o atual líder da Premier League. Nesta fase da época pode surgir algum cansaço, a diferença estará em quem mantiver a mesma atitude», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O internacional brasileiro renovou recentemente contrato com os bianconeri até 2025. Esse foi, de resto, um dos temas abordados pelo jogador de 31 anos.



«A renovação? Não tive dúvidas. Sempre houve boa sinergia entre mim e a Juve, escolhi com o coração», justificou.



Danilo mostrou ainda confiança em Dusan Vlahovic, avançado que não marca pela Juventus há quatro jogos.



«Faz parte do seu percurso. Vlahovic vai dar a volta com trabalho e paciência. Conversamos frequentemente e ele está calmo e a pensar na equipa em primeiro lugar. É uma fase difícil que ele vai superar. E quando ele marcar novamente, fará a diferença. Porém, o seu trabalho não é só marcar golos», salientou.



O jogador canarinho recordou o duelo com a Lazio do último sábado, frisando que este tem de servir de lição. «Estivemos perto de empatar, mas temos de ter presente que os jogos têm 90 minutos. Às vezes o adversário impede-te de jogar bem, mas mesmo assim tens de ter capacidade para ganhar.»



A Juventus recebe o Sporting, esta quinta-feira, às 20h00, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.